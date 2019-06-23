Премьер-министр Канады поиздевался над Трампом

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подшутил над президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, известным своей неприязнью к людям, которые при нём кашляют.

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В Белом доме на встрече с представителями СМИ Трюдо осторожно покашлял, пока Трамп общался с прессой. Многие из присутствующих заметили ухмылку Трюдо перед тем, как он закашлялся, передаёт Газета.Ru. Видео быстро попало в Сеть, где вызвало оживлённое обсуждение.

«Несмотря на то, что американский лидер сдержался от словесных комментариев, по его лицу было видно отношение к произошедшему», - отметили интернет-пользователи.