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Премьер-министр Канады поиздевался над Трампом

23 июня 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Канады поиздевался над Трампом
Фото: соцсети

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подшутил над президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, известным своей неприязнью к людям, которые при нём кашляют.

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«Несмотря на то, что американский лидер сдержался от словесных комментариев, по его лицу было видно отношение к произошедшему», - отметили интернет-пользователи.

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