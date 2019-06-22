США "очень быстро" достигли бы с Ираном новых договоренностей по его ядерной программе, если бы власти этой республики пошли на переговоры с Белым домом. Такую мысль высказал в субботу президент США Дональд Трамп.

Американский президент в очередной раз подверг критике разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли 8 мая 2018 года.

По его мнению, нужно начать все сначала, и США могут договориться с Ираном очень быстро, если бы они захотели участвовать в переговорах, - передает ТАСС. "Все зависит от них", - уверен президент США.

Дональд Трамп заявил, что США хотят "сделать Иран снова великим". Эта фраза - лозунг предвыборной кампании Трампа. По его мнению, если они хотят, чтобы их страна "стала вновь богатой и процветающей". нужно садиться за стол переговоров. "Я не буду против", - подчеркнул Трамп и отметил, что если Тегеран намерен "заполучить через пять-шесть лет ядерное оружие", то ничего не получится, США не позволят этого.