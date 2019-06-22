Баскетболистки Латвии призывают насладиться магией Яновой ночи

Баскетболистки сборной Латвии разделись для пикантной фотосессии, призвав насладиться магией Яновой ночи. 27июня женская сборная Латвии по баскетболу будет участвовать в чемпионате Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 27 июня по 7 июля. Первые игры группы А и В пройдут в Риге, остальной турнир пройдет в Сербии. Шесть лучших команд получат право выступать на Олимпийских играх 2020.

На чемпионате Европы сборная Латвии играет в одной группе с Великобританией, Украиной и Испанией.

А пока латвийские баскетболистки решили немного отвлечься от спортивных дум и немного пошалить в праздничную Янову ночь.