Полковник ВСУ избил подчиненную, женщина после избиения скончалась
22 июня 2019, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Полковник Вооруженных сил Украины жестоко избил женщину - свою подчиненную. Женщина от полученных при избиении травм умерла. Украинское командование "тщательно скрывается" от огласки инцидента.
Руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов рассказал о жестоком убийстве. По данным ДНР, главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, впоследствии она от полученных травм скончалась.
В отношении полковника возбуждено уголовное дело, - передает РИА Новости.
В ДНР отметили, что волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния, которая захлестнула украинских военнослужащих, дошла и до офицерского состава штабов ВСУ.