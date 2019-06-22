Полковник ВСУ избил подчиненную, женщина после избиения скончалась

Полковник Вооруженных сил Украины жестоко избил женщину - свою подчиненную. Женщина от полученных при избиении травм умерла. Украинское командование "тщательно скрывается" от огласки инцидента.

Руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов рассказал о жестоком убийстве. По данным ДНР, главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, впоследствии она от полученных травм скончалась.

В отношении полковника возбуждено уголовное дело, - передает РИА Новости.

В ДНР отметили, что волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния, которая захлестнула украинских военнослужащих, дошла и до офицерского состава штабов ВСУ.