«Русское финансовое общество» попало под санкции США за ядерное оружие

Минфин США ввёл санкции против «Русского финансового общества» Игоря Ключникова за бизнес с Северной Кореей. Власти США подозревают НКО в нарушении международных законов о нераспространении ядерного оружия.



В Минфине США пояснили, что с 2017 по 2018 год «Русское финансовое общество» открыло несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая находится в санкционных списках Вашингтона.



Игорь Ключников – сотрудник Ильи Клигмана и Андрея Шляхового, которые, как утверждает Телеграм-канал "Футляр от виолончели", финансировали убийство брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Клигман до последнего времени скрывался от международного розыска в Малайзии и Германии. Американские санкции против него могут привести к депортации или аресту.



В самом же «Русском финансовом обществе» не знают о причинах включения их организации в санкционные списки и от дальнейших комментариев СМИ отказались.



