В Госдуме оценили заявление Трампа о последствиях для Ирана при военном конфликте с США

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в субботу, 22 июня, прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о последствиях для Ирана при военном конфликте с Америкой.

Ранее Трамп заявил, что в случае войны США с Ираном произойдёт "уничтожение, которого никогда прежде не видели".

Швыткин в беседе с RT отметил, что это заявление следует расценивать как безответственное. Политик отметил, что слова и действия американского лидера носят противоречивый характер. Дональд Трамп не осознает своей огромной ответственности перед миром и не понимает, что его опрометчивые решения способны привести к катастрофе мирового масштаба, считает Юрий Швыткин.

Российский политик также добавил, что подобные высказывания из уст политического деятеля столь высокого ранга неуместны.