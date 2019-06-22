Владельцы кафе и ресторанов в Грузии рассчитывают, что россияне продолжат посещать страну, несмотря на ограничения, которые ввели власти РФ из-за нестабильной обстановки на грузинской территории.

Владелец одного из ресторанов в Старом Тбилиси, с которым побеседовал корреспондент РИА "Новости" , отметил, что в его заведение часто заходят граждане России. По его словам, они дружелюбные и приветливые, с ними никогда не бывает проблем. "Утрясется все", – выразил уверенность мужчина.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки граждан из России в Грузию.