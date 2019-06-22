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Три человека погибли в ходе пожара в центре Парижа

22 июня 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Три человека погибли в ходе пожара в центре Парижа
фото: pixabay.com

Утром в субботу, 22 июня, стало известно о сильном пожаре, вспыхнувшем в центре Парижа. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате возгорания погибли три человека.

Уточняется, что в ходе пожара пострадали не менее 28 человек. Известно, что пламя возникло в многоквартирном доме в центре Парижа сегодня утром.

Как сообщает издание Parisien, инцидент произошел в XI округе Парижа. Один из пострадавших в настоящий момент находится в крайне тяжелом состоянии. Пока причина распространения пожара не установлена. Возгорание взято под контроль, однако полностью не потушено.

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