Три человека погибли в ходе пожара в центре Парижа

Утром в субботу, 22 июня, стало известно о сильном пожаре, вспыхнувшем в центре Парижа. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате возгорания погибли три человека.

Уточняется, что в ходе пожара пострадали не менее 28 человек. Известно, что пламя возникло в многоквартирном доме в центре Парижа сегодня утром.

Как сообщает издание Parisien, инцидент произошел в XI округе Парижа. Один из пострадавших в настоящий момент находится в крайне тяжелом состоянии. Пока причина распространения пожара не установлена. Возгорание взято под контроль, однако полностью не потушено.