В Париже на показе мод известный дизайнер из Грузии предложил моделям выйти в довольно эпатажных нарядах. Девушки прогулялись по подиуму в одеждах, напоминающих форму российских полицейских.

Захарова назвала главную цель протестов в Тбилиси

В столицу мировой моды грузинский дизайнер одежды привёз коллекцию, которая своим видом напоминала форму российских стражей правопорядка, сообщает РенТВ. Абсурдные образы могли бы стать причиной резонанса, но свободному художнику помешали свои же – на фоне проходящих в Тбилиси массовых акций протеста вызов дизайнера общественности не так сильно бросается в глаза.