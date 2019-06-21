Украинский депутат пожелал гражданам страны жить как его собаки

Украинский депутат и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пришёл в здание парламента с одной из своих собак. Таким образом политик поддержал акцию «Возьми собаку на работу», запущенную в стране семь лет назад.

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Ляшко признался, что у него дома живут 17 собак, передаёт Lenta.Ru. При этом десять из них взрослые, а оставшиеся семь ещё щенки. Депутат Верховной рады подчеркнул, что животные живут все вместе и никогда не грызутся между собой.

«Вот я хочу, чтобы на Украине так дружно жили и чтобы у каждого было что есть», - пожелал он гражданам Украины.

Акция "Возьми собаку на работу" призвана перевести собак из статуса домашних питомцев в статус компаньонов.