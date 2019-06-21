В каких странах мира чаще всего критикуют родителей?

Когда люди становятся родителями, их чаще начинают критиковать окружающие. Так, эксперты провели масштабное исследование в шести странах мира.

Выяснилось, что в Великобритании больше всего недовольны тем, как родители кормят младенца. Такие претензии жители высказывали в 53% случаях. Мамы и папы из ЮАР гораздо меньше других слышат критику в Интернете. Лишь 14% опрошенных людей сказали о негативных высказываниях в Сети, сообщает News.ru.

"В отличие от ЮАР, Саудовской Аравии, Великобритании и даже Польши, Россия — страна более секуляризированная (нерелигиозная. — Ред.)", - отметил аналитик Алексей Рощин.

Также, как пишет портал "Актуальные новости", психолог Елена Евченко рекомендовала родителям не наказывать детей чтением. Такой способ воспитания может навсегда отбить охоту к литературе и саморазвитию, считает она.