И смех, и грех: преступник ограбил магазин женского белья в Риге

Прямо в центре столицы Латвии произошло странное ограбление: днем в магазин женского белья зашел подозрительный мужчина…

Мужчина пытался примерить на себя женское белье. Естественно, что продавцу такое поведение мужчины не понравилось. Она сделала замечание. Возник конфликт. Мужчина избил продавца, похитил награбленное, а когда выбегал из магазина, то ударился о водосточную трубу и выбил себе зубы.

Продавец успела нажать «тревожную» кнопку. Прибыли оперативники. Их взору предстала следующая картина: на полу в магазине лежала окровавленная женщина, а горе-грабитель искал свои зубы у магазина.

Правоохранительные органы задержали преступника.

Продавец находится в больнице и злоумышленник там же.

И смех, и грех.