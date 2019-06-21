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Трамп предложил Ирану провести переговоры

21 июня 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп предложил Ирану провести переговоры
фото: соцсети

Стало известно о том, что иранские власти в ночь на пятницу получили сообщение от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о планируемом ударе по Ирану. Отмечается, что глава государства требовал начать переговоры в отведенный Вашингтоном срок.

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал и отменил

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"В своем послании Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов...Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ...Мы ясно дали понять, что лидер [Хаменеи] против любых переговоров, но сообщение будет передано ему для принятия решения", - сообщил Reuters со ссылкой на иранские источники.

В ответ на угрозу о возможном ударе власти Ирана заявили о риске "региональных и международных" последствий.

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