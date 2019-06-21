Праздник Лиго: Латвия в ожидании самой короткой ночи в году

В Латвии начитаются выходные. Столь любимый праздник Лиго латвийцы ждут с нетерпением: самая короткая ночь в году, возможно, исполнит самое заветное желание. Существует легенда, что если найти цветок папоротника, то станешь счастливым и удачливым. Известно, что цветет папоротник только в Янову ночь.

Но каким бы красивым не был бы цветок папоротника, особое внимание следует уделить своему здоровью и безопасности. Праздник Лиго несет не только радость, но и травмы. Об этом нашему спецкору рассказал травмотолог, директор рижской больницы Янис Петронис.

- Почему в праздник Лиго очень много травм? Это просто мистика!

- Это не имеет отношения к мистике. Это имеет отношение к заботе о собственном здоровье. Это для отдыхающих праздник Лиго самая короткая ночь, а для врачей – самая длинная. В эту ночь больницы полны: привозят с отравлениями, порезами, ожогами от костра, много переломов. Люди словно оторвались от реальности и совсем забыли о безопасности.

- Лидер травм?

- Переломы и ожоги. Я понимаю, что хочется попрыгать через костер, но это же нужно уметь! А когда человек в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, то и в костер угодить можно. Конечно, всем хочется найти цветок папоротника, но не следует забредать далеко в лес: можно нарваться на диких животных. Кстати, появились в латвийских лесах медведи. Полиция предупреждает народ, но кто слышит? Очень любят у нас купаться в Янову ночь. Часто в неположенных местах. Вот и травмы. Вот и утопленники. Я могу много говорить, но все слова забываются, когда разум пивом заполнен.

- Люди сразу обращаются за помощью?

- Если что-то серьезное. Зачастую ссадины и царапины не воспринимаются людьми всерьез. А это совсем неправильно. Иногда, даже маленькая царапина, может причинить большие неудобства. Особенно, когда порезы от стекла. Можно же и перерезать себе вены, например. Требуется срочная операция. А человек в состоянии алкогольного опьянения этого не понимает! Просто перевязал руку и пошел. А болезненный процесс уже пошел. Конечно, никто из нас не застрахован от травм. Но нужно быть очень, очень внимательным.

- Врачи говорят, что после Лиго детей много рождается. Это так?

- Так Янова же ночь. Ищут цветок папоротника. Всем же счастья хочется. Будьте здоровы!

- Благодарю за беседу.