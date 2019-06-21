В украинской Верховной Раде рассказали об ответственных за «продажу» Крыма России
21 июня 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские «патриоты» лишили страну Крыма. С соответствующим заявлением выступил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.
Крым весной 2014 года присоединился к Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированной» территорией.
Парламентарий Вадим Рабинович в разговоре с журналистами отметил, что бывшая советская республика потеряла Крым из-за «патриотов». По мнению депутата, полуостров был «продан», пишет отечественное интернет-издание ФАН.
Ранее сообщалось, что чешский лидер Милош Земан призвал Украину смириться с фактом потери Крыма.