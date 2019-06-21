Президент Чехии призвал Украину смириться с принадлежностью Крыма России

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Украине и мировому сообществу стоит смириться с мыслью, что Крым теперь часть России. Земан отметил, что санкции против РФ не повлияли на экономику и политику страны так, как ожидалось, поэтому их можно отменить.

"Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться... Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить", - рассказал чешский лидер в интервью телеканалу Barrandov.

Президент подчеркнул, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу антироссийских санкции изменились. По его словам, они наверное поняли, что ограничительные меры подействовали не так, как они предполагали.