"Россия - наш враг", - президент Грузии о протестах в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов, которые произошли в Тбилиси во время приезда делегации из РФ, заявила, что России выгодны внутренние противостояния в стране. По её словам, РФ хочет добиться раскола государства и общества.

Делегация из РФ покидает Тбилиси в сопровождении службы безопасности из-за нападения

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала грузинский лидер в Facebook.

Зурабишвили добавила, что тот, кто поддерживает протесты, начавшиеся в стране, выступает за "российскую политику".