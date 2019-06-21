В Раде рассказали о подготовке встречи Зеленского с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский решительно настроен обсудить принадлежность Крыма и Донбасса.

"По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", - передаёт слова политика РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Поплавский добавил, что Зеленский понимает, что его главная задача - прекращение огня на Донбассе, и решать этот вопрос стоит напрямую с российским лидером.

"Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации...необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", - заключил депутат.