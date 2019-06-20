МИД Ирана: местные жители собрали обломки сбитого американского дрона

Министр иностранных дет Ирана Джавад Зариф заявил, что местные жители собрали часть обломков американского беспилотного летательного аппарата Global Hawk, который был сбит утром 20 июня. Дипломат отметил, что дрон ликвидировали военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после нарушения им воздушного пространства страны.

"Скоро узнаете", - Трамп о предстоящем ударе по Ирану

"Мы забрали часть обломков американского военного беспилотника из наших территориальных вод", - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее в Пентагоне объяснили, что беспилотник летел в международном воздушном пространстве и совершал "наблюдательную миссию" в районе Ормузского пролива. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Иран совершает "большую ошибку".

Иранские власти заявили, что уничтожение беспилотника является ясным посланием Вашингтону.