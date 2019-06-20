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МИД Ирана: местные жители собрали обломки сбитого американского дрона

20 июня 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Ирана: местные жители собрали обломки сбитого американского дрона
фото: pixabay.com

Министр иностранных дет Ирана Джавад Зариф заявил, что местные жители собрали часть обломков американского беспилотного летательного аппарата  Global Hawk, который был сбит утром 20 июня. Дипломат отметил, что дрон ликвидировали военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после нарушения им воздушного пространства страны.

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Иранские власти заявили, что уничтожение беспилотника является ясным посланием Вашингтону.

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