"Скоро узнаете", - Трамп о предстоящем ударе по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, готовится ли удар в сторону Ирана после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник, с иронией сказал: "скоро всё узнаете".

"Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку", - передаёт слова американского лидера Райтер.

Ранее Дональд Трамп повторился в своём Twitter, указав Ирану на "большую ошибку". Такое заявление прозвучало после ситуации со сбитым американским разведывательным беспилотником в провинции Хормозган из-за нарушения воздушного пространства страны. Иранские власти заявили, что уничтожение беспилотника является ясным посланием Вашингтону.