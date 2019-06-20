В Азии африканская чума свиней стала крупнейшей в истории

Африканская чума свиней, которая сейчас бушует во Вьетнаме, Китае, Гонконге, Тайване, Монголии, Камбодже, а также Северной и Южной Корее, стала крупнейшей за всю историю и уже стала причиной сильного подорожания мяса.

Специалисты заявляют, что эпидемия начала выходить из-под контроля. За время болезни в Азии погибло более 3,5 миллионов свиней. Распространение свиной чумы в Китае – ведущем мировом производителе свинины – уже стало причиной повышение цены на мясо свиней на 40%. Специалисты прогнозируют, что на этом рост цен не закончится. Эту эпидемию уже успели признать самой дорогой в мире, передаёт Lenta.Ru.