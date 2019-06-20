Делегация из РФ покидает Тбилиси в сопровождении службы безопасности из-за нападения
20 июня 2019, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил, что делегация российских депутатов раньше покидает Тбилиси, где принимала участие в сессии МАП. Уточняется, что такое решение принято из-за скандала на мероприятии.
"Вся делегация в настоящий момент организованно покидает Тбилиси. Мы завершили нашу работу, обсудили все основные запланированные вопросы, приняли резолюцию", - передаёт слова Гаврилова "Интерфакс".
Отмечается, что парламентариев сопровождает служба безопасности.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что "конференция в такой форме продолжена не будет", его возмутило поведение Сергея Гаврилова, который добровольно занял место спикера. В результате оппозиционные депутаты грузинского парламента облили президента МАП водой и требовали выдворить российских делегатов. После гостиницу депутатов забросали яйцами.