Делегация из РФ покидает Тбилиси в сопровождении службы безопасности из-за нападения

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил, что делегация российских депутатов раньше покидает Тбилиси, где принимала участие в сессии МАП. Уточняется, что такое решение принято из-за скандала на мероприятии.

"Вся делегация в настоящий момент организованно покидает Тбилиси. Мы завершили нашу работу, обсудили все основные запланированные вопросы, приняли резолюцию", - передаёт слова Гаврилова "Интерфакс".

Отмечается, что парламентариев сопровождает служба безопасности.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что "конференция в такой форме продолжена не будет", его возмутило поведение Сергея Гаврилова, который добровольно занял место спикера. В результате оппозиционные депутаты грузинского парламента облили президента МАП водой и требовали выдворить российских делегатов. После гостиницу депутатов забросали яйцами.