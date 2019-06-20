Президент России определил условия эффективного решения проблемы Донбасса

Владимир Путин высказался по поводу решения проблемы Донбасса, на территории которого с весны 2014 года продолжаются боевые действия между сторонниками независимости региона и украинскими силовиками.

Во время сегодняшней прямой линии президент Российской Федерации отметил, что для эффективного решения проблемы Донецка и Луганска необходимы прямой диалог и выполнение минских договоренностей Киевом.

Путин добавил, что Россия будет выдавать свои паспорта тем жителям Донбасса, которые сами этого хотят.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский политик Евгений Червоненко назвал единственный способ договориться о наступлении мира на востоке страны.