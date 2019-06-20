Экс-соратник Порошенко назвал единственный способ договориться о прекращении войны в Донбассе
20 июня 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Единственный способ договориться о прекращении конфликта в Донбассе - это прямые переговоры с Российской Федерацией. Такое мнение высказал украинский политик Евгений Червоненко, являвшийся соратником бывшего президента Петра Порошенко во время первого Майдана в Киеве.
Червоненко полагает, что прямой диалог с Москвой является не предательством или унижением, а объективной необходимостью, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Официальный Киев обвиняет российскую сторону в военной помощи силам ДНР и ЛНР, противостоящим армии Украины. Руководство РФ данные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что киевский правозащитник Владимир Чемерис посоветовал президенту Владимиру Зеленскому рецепт победы в Донбассе.