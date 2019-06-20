Украинский эксперт посоветовал президенту Зеленскому рецепт победы в Донбассе

Победа Украины в Донбассе означает прекращение конфликта в регионе и его возвращение в состав бывшей советской республики. Соответствующее заявление сделал Владимир Чемерис, киевский правозащитник.

Согласно точке зрения эксперта, победа станет возможна, когда новая украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским изменит страну, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Владимир Чемерис полагает, что глава государства должен прекратить политические репрессии, остановить курс, направленный на подавление гражданских свобод и проведение антисоциальных реформ.

Ранее сегодня в Народной милиции ДНР раскрыли новые потери военных непризнанной республики в зоне боевых действий в Донбассе.