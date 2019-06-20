Рябков: у США лицемерная позиция в сфере биологического оружия

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в четверг заявил, что власти США придерживаются лицемерной позиции в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО).

Дипломат отметил, что помимо возрастающего риска попадания биоагентов к террористам и группировкам, преследующим цели противоправного свойства, в последнее время наблюдается также определенная тенденция к размыванию общепринятых норм и механизмов в области контроля над вооружениями, а также нераспространения оружия.