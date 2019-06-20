Балканы – эпицентр тревоги и пороховая бочка в Европе

Балканский регион может взорваться, как 20 лет назад. Тогда Сербия столкнулась с борьбой «Армии освобождения Косово» и агрессией НАТО. В 2008 г. Косово, её автономная область, провозгласило независимость. В отличие от США и европейских стран этот шаг не признали Россия, Индия, Китай, Греция, Испания и Кипр.

Майское вторжение албанского спецназа в сербские муниципалитеты Косово обострило ситуацию.

В ответ Сербия привела армию в боевую готовность и направила к границе бронетехнику и авиацию. Глава МИД не исключил введение войск в Косово, если международные силы НАТО не обеспечат безопасность сербам. Министр обороны разочарован реакцией миссии НАТО в Косово (KFOR) на провокацию в Косово.

Рейд под предлогом борьбы с преступностью произошёл после слов Вучича об отсутствии контроля над самопровозглашенной республикой. Тем самым Приштина пытается заставить Сербию пойти на уступки и признать независимость. Она ввела 100-% пошлины, отказалась от Сообщества сербских муниципалитетов и сформировала армию.

Переговоры о соглашении между Белградом и Приштиной забуксовали. Поскольку посредничество Брюсселя не дает результатов, Сербия ищет выходы и обращается как к помощи Москвы, так и США в разрешении конфликта.

Известно, что Трамп настроен прагматично и призвал заключить «историческую» сделку. НАТО выступает за возобновление диалога и заключения соглашения, но ее деятельность провоцирует конфликт. В СМИ открыто пишут, что если сербские силы попытаются пересечь границу, они столкнутся с НАТО и США. В Косово расположена крупная американская военная база в Европе. За фасадом дипломатии США не прочь закрепить свое господство над Балканами через потакание албанцам, скрытое стравливание и втягивание Косово и Сербии в НАТО.

Тем временем в Европе осудили притеснение сербского меньшинства в Косово и призвали стороны к максимальной сдержанности. Могерини заявила, что статус-кво вряд ли будет соблюдаться и требуется возвращение сторон к диалогу.

В июне ЕС отложил вопрос о присоединении Республики Северная Македония и Албании и всерьез задумался над тем, чтобы ситуация не стала бесконтрольной. Правая партия «Альтернатива для Германии» обещает поднять вопрос о пересмотре статуса Косово из-за неспособности властей справиться с террористическими группировками. Не секрет, что Косово превратилась в тренировочную базу радикальных исламистов, место транзита наркотиков, незаконной торговлей человеческими органами и оружием. На ее территории насчитывается больше террористов, чем в любой стране Европы.

При участии России, США и Евросоюза нужен новый формат диалога без признания Косово. Среди вариантов решения – обмен территориями. Однако в Белграде и Приштине не все с этим согласны. На фоне неопределенности начались международные учения «Славянское братство».