А Раймонд Паулс против!

Латвийский композитор Раймонд Паулс не принял участие в юбилейном концерте своего друга, поэта Яниса Петерса. Латвийский бомонд недоумевает…

В торжественный вечер в честь 80-летия поэта Яниса Петерса собралось много видных деятелей культуры: Виктор Лапченок, Жорж Сиксна, Саманта Тина.

Но не было на этом юбилее друга и творческого партнера Раймонда Паулса. Разумеется, возникли разговоры: может Маэстро болен? Возможно, игнорирует Петерса? Что случилось?

Раймонд Паулс не стал скрывать и ответил прямо: «Есть две причины, по которым я не пришел: в тот вечер я выступал в театре «Дайлес». Во-вторых, я не поддерживаю организацию этого мероприятия. Считаю, что юбилей Петерса можно было провести в ином формате. Я поздравил друга. А все эти разговоры о здоровье – неправда. Чувствую себя замечательно и отдыхаю в своем доме».