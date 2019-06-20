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КНДР планирует вывести на новый уровень отношения с Китаем

20 июня 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

КНДР планирует вывести на новый уровень отношения с Китаем
фото: globallookpress.com

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын в четверг, 20 июня, заявил, что Северная Корея планирует вывести отношения с Китаем на новый уровень. Глава КНР сегодня прибыл с визитом в Пхеньян.

Ким Чен Ын сегодня отметил, что его страна твердо намерена в дальнейшем укреплять дружественные связи с китайскими коллегами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он также подчеркнул, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР станет новой вехой в истории отношений двух стран.

Издание "Минчжу Чосон" сегодня сообщила, что в рамках предыдущих четырех встреч Ким Чен Ын и Си Цзиньпин выстроили "особые товарищеские отношения".

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