Прогноз о «крахе» и распаде Украины из-за «капитуляции» в Донбассе огласили в Киеве

«Капитуляция» Украины в Донбассе приведет бывшую советскую республику к «краху» и распаду. С соответствующим прогнозом выступил Игорь Лосев, доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Эксперт предостерег от снятия экономической блокады Донбасса. Согласно точке зрения Лосева, данное решение станет первым шагом признанию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Капитуляция» в Донбассе неизбежно приведет к распаду украинского государства и гражданской войне, процитировал доцента интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Ростислав Ищенко назвал претендентов на раздел территории Украины.