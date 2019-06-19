14 подростков пострадали из-за удара молнии в военном лагере в Нидерландах

В военном тренировочном лагере в Нидерландах четырнадцать подростков пострадали в результате удара молнии. Происшествие случилось утром в среду, 19 июня, на военной базе в городе Оссендрехт.

Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет находились в лагере и проходили курс военной подготовки в рамках школьной программы. Во время удара молнии ребята находились на улице, уточняет издание De Telegraaf.

Один подросток получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу Антверпена на вертолете. Сейчас устанавливается, какая проводилась тренировка, а также, почему было принято решение вывести молодых людей на улицу. Ранее метеорологи объявили в районе, где случилось происшествие, "желтый" уровень опасности из-за грозы.