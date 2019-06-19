Сейм Латвии снизит акцизный налог на алкоголь. Врачи против!

Латвийский парламент планирует принять решение о снижении ставки акцизного налога на крепкий алкоголь на 15%. Врачи Латвии против!

Все началось с Эстонии. Президент Керсти Кальюлайд провозгласила поправки к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, в соответствии с которыми 1 июля ставки акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки в Эстонии снижаются на 25%. Такое решение было принято, чтобы уменьшить поток «алкотуристов» из Эстонии, которые покупают более дешевый алкоголь в Латвии.

Депутаты латвийского парламента не смогли спокойно смотреть на «эстонские поправки»: было принято решение, о снижении ставки акцизного налога на алкоголь. И голосование в Сейме пройдет 20 июня.

Вот такой «подарок» решили сделать латвийские депутаты жителям и туристам перед национальным праздником «Лиго».

Все бы ничего, но латвийские врачи против снижения акцизного налога на алкоголь.

Почему же?

Позицию латвийских врачей озвучил вице-президент Общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

«Этого делать нельзя! Будем реалистами, число алкоголиков в Латвии растет. Особенно в неблагополучных районах, деревнях, на хуторах. Понятно, что нет работы, пособия маленькие, жизнь сложная. Конечно, люди «заливают» свои проблемы алкоголем. А если еще снизить акцизный налог! Мы можем получить еще больше проблемных людей. И не только больных людей, но и несчастных. Когда человек пьян, то он может совершить насилие в семье, убийство, самоубийство. Для чего это нужно? Я понимаю, акцизный налог будет меньше и к нам поедут «алкотуристы». Денег в государственной казне будет больше, а кто вернет здоровье людей? Согласитесь, не каждый человек может контролировать свои возлияния. Категорически против снижения акциза!»