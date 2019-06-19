Совфед и Госдума сформировали делегацию в ПАСЕ

Совет Федерации и Государственная дума сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Согласно последней информации, в ее состав вошли семь сенаторов и одиннадцать депутатов.

Нижнюю палату в ПАСЕ будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, руководитель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, а также депутаты Светлана Журова, Оксана Пушкина, Сергей Пахомов, Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев, Николай Рыжак и Вера Ганзя.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что российские парламентарии не участвовали в работе Ассамблеи уже четыре года из-за ограничений