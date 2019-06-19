Япония одобрила запрет на физические наказания для детей

Японский парламент одобрил законопроект, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям. Такое решение было принято на заседании верхней палаты законодательного органа.

Об этом сообщает The Mainichi. Издание уточняет, что поправки запрещают применять физическую силу к детям за их проступки, но в то же время не предусматривают наказания и штрафы для нарушителей.

Ранее законопроект также поддержала ключевая нижняя палата парламента. Полный запрет на физическое наказание несовершеннолетних вступит в силу с 1 апреля следующего (2020-го) года.

Принятие поправок было инициировано после зверского убийства школьницы в начале этого года. Издевательства и побои, которым подвергал отец ребенка, он оправдывал "воспитательными целями".