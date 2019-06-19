Депутаты Рижской думы – «машина по голосованию»?

Не утихают скандалы в Рижской думе. Каждый день в муниципальной организации сюрпризы. Не выдержал и «изгнанный» депутат партии «Согласие» - дал откровенное интервью латвийским СМИ.

Депутат Рижской думы Алексей Росликов, который ныне представляет «Фракцию независимых депутатов» откровенно рассказал латвийским СМИ о «порядках и нравах» в партии «Согласие».

Г-н Росликов подчеркнул, что нужно разделять партию «Согласие» и ее фракцию в Рижской думе.

«Все решения, которые принимались в коалиции в Рижской думе, были своеобразной шведской комбинацией – Ушаков, Америкс и Страутиня (супруга Ушакова-пр. «АН») Никто не спрашивал мнение партии. В политику я пришел однозначно воодушевленным именно столичным мэром, но когда мы знакомились все ближе и ближе, то я увидел, какие в партии настоящие ценности и отношение к конкретным людям».

По словам депутата Росликова, исключение из партии стало для него неожиданностью. Конечно, в том, что он и еще три депутата покинули партию, виноват Ушаков.

«Ушаков вовремя понял, что ему не нравится наше направление, которое отличается от его. Он хитро все спланировал».

Что касается нового мэра Риги г-на Турлайса, то и тут у г-на Росликова не все хорошо: градоначальник списал все сферы ответственности на вице-мэра, оставив себе только «кофе и встречи с журналистами».

«Новый мэр Риги г-н Турлайс – это лишь косметический ремонт!»

Удивительно, но совсем недавно г-н Росликов «ходил в друзьях» у Нила Ушакова. Что происходит в партии «Согласие»? Для чего г-ну Росликову порочить «своих друзей»?

Неофициальный, но достоверный источник «АН» в Латвии объяснил ситуацию: «Я совсем не удивлен позицией г-на Росликова. Что он хочет со своими изгнанными коллегами? Они хотят развалить окончательно партию «Согласие». Вы внимательно слушали его интервью? Что из него следует? Он пытается приспособиться к данной политической ситуации в Рижской думе, но со своим интересом. Посмотрите, как русскоязычный Росликов отзывается о 9 мая! Он никогда не был у памятника Освободителям, а Латвию любит так, что иной латыш ее не любит, как он! А Россия – не пример для Латвии и благодарен он предкам, что живет не в России, а в Латвии! А вообще, Латвия была оккупирована. Что тут не ясно? Заигрывает с латышским избирателем. Но он не понимает, что его никогда не будут воспринимать, как латыша. Причина – менталитет. Он русский человек, но отказывается от всего русского. Нет четкой позиции, а таких людей не любят. Поймите, ему политика, простите, «до лампочки». Он и его изгнанные коллеги просто бизнесмены. Им важны деньги. Что они хотят? Распоряжаться деньгами в Рижской думе. Как выразился Росликов…Сейчас самое важное – это дороги и мосты, которые в абсолютном болоте, а также инфраструктура для детей и семей – ему уже ясно, где тратятся деньги в пустую, которые можно было бы перенаправить. Вот вам и ответ. Он хочет «перенаправить» деньги! Нет у этого господина будущего в политике. Нет! Почему он ранее молчал? Почему поддерживал Ушакова? Получается, что все депутаты партии «Согласие» - машина по голосованию и поддержки идей Ушакова! Нет будущего ни у «Согласия», ни у господина Росликова с товарищами! Нет у них будущего в политике. А что касается нового мэра, то думаю, что он, извините, промежуточное звено. Перевыборы будут. А там я не уверен, что г-н Турлайс удержит кресло мэра. Идет большая игра. А это серьезно».