Студент Портсмутского университета Михал Шевчук получил тюремный срок за свои неонацистские взгляды и высказывания. 19-летний молодой человек из Лидса окрестил британского принца Гарри «предателем расы».

Прошлым летом Шевчук опубликовал в соцсети фотографию принца Гарри, где при помощи фотошопа приставил к голове внука королевы Елизвыеты II пистолет и нарисовал кровавые брызги. Подпись к получившейся картинке гласила: «Увидимся, предатель расы».

Негодование студента вызвало то, что член королевской семьи назвал своей супругой мулатку-американку Меган Маркл. На суде Шевчук признался в поощрении терроризма и хранении запрещённой литературы. Молодого человека приговорили к лишению свободы на 4 года и 3 месяца, передаёт Lenta.Ru.