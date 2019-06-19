В Киеве депутат Верховной рады погиб от огнестрельного ранения

В среду, 19 июня, в Киеве обнаружено тело депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука, координатора группы "Информационное сопротивление". По предварительным данным, политик "случайно" застрелился при чистке наградного пистолета.

"Дмитрий Тымчук погиб... Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности", - передаёт "Интерфакс" со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

В 2018 году Дмитрий Тымчук стал одним из граждан Украины, которые попали по российские санкции.

Дмитрий Тымчук скончался в возрасте 45-ти лет. Он являлся подполковником запаса, военным и политическим журналистом.