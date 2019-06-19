В Великобритании сопровождающий Уильяма и Кейт полицейский сбил старушку

В Великобритании полицейский, сопровождавший машину принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил переходящую дорогу 83-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами и травмами.

Сообщается, что полицейский ехал на мотоцикле перед машиной герцога и герцогини Кембриджских и расчищал для них дорогу от посторонних автомобилей, передаёт teleprogramma.pro. В результате сотрудник правопорядка, передвигавшийся по встречной полосе, сбил 83-летнюю Ирен Мэйор. Женщина получила перелом тазовых костей, а также множественные травмы. Сейчас она в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Принц Уильям и герцогиня Кейт оказались «шокированы», узнав о случившемся. Они отправили женщине в больницу цветы и письмо с соболезнованиями, а также заявили о желании навестить пострадавшую, если она будет не против.