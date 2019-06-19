В партии Владимира Зеленского придумали способ возвращения ДНР и ЛНР без войны
19 июня 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» рассказали, как политическая организация намерена возвращать территории на востоке страны, которые в настоящее время занимают непризнанные ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, для того, чтобы реинтегрировать Донбасс, нужно использовать не «пушки или автоматы», а «слово». Следует доносить до жителей республик информацию о том, «что мы их любим и хотим, чтоб они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны», процитировало украинского политика интернет-издание «Новороссия».
Ранее в среду сообщалось, что киевские силовики обстреляли поселок в ДНР зажигательными снарядами.