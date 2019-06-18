Правительство Латвии повысило зарплаты учителям на четыре месяца

Правительство Латвии одобрило повышение зарплат учителей, но только в рамках бюджета этого года. Педагоги грозят забастовкой.

Минимальная зарплата учителей с 1 сентября составит 750 евро, а не 710. Для этого правительство решило перенаправить 714 тысяч евро из целевых дотаций самоуправлениям и почти семь миллионов из перераспределяемого финансирования годового бюджета. Таким образом собраны необходимые 7,66 миллионов евро на этот год.

Но этих средств хватит на данный учебный год. На следующий необходимо еще 22, 97 миллионов евро.

По мнению министра финансов Яниса Рейрса пока нет законного основания выделить эти миллионы учителям. Поэтому дискуссии о повышении зарплаты педагогам начнутся в августе.

Реакция учителей совершенно однозначна – негатив! Глава профсоюзов учителей Инга Ванага заявила, что такое решение правительства имеет «некую долю идиотизма».

Что же получается?

А получается то, что учителям повысили зарплату только на первый семестр учебного года. А дальше как хотите, господа педагоги!

Профсоюз учителей подтвердил, что от забастовок они не откажутся.