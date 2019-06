Поклонница Мэрайи Кэри получила в подарок торт с изображением Мари Кюри

Британская фанатка всемирно известной певицы Мэрайи Кэри на свой день рождения получила великолепный торт. Однако вместо фото любимой артистки на нем красовалось изображение Мари Кюри.

Кузина женщины рассказала, что ее родственница попросила у коллег торт с фото Мэрайи Кэри, но что-то пошло не так. Кондитеры не так поняли заказ и испекли торт, использовав изображение лауреата Нобелевской премии.

Фотографию сладкого угощения опубликовали в Twitter, сопроводив снимок подписью "Выглядит очень празднично". В комментариях некоторые пользователи шутливо высказали опасение, что торт может быть радиоактивен.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD