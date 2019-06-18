Пьяный житель Польши проехался по городу на танке

В польском городе Паенчно нетрезвый владелец советского танка Т-55 решил прокатиться по центральной улице на боевой машине. В ходе поездки мужчина даже подобрал попутчика.

«Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира», - передаёт РИА Новости слова своего собеседника.

Довольно быстро полицейским удалось найти и самого владельца танка, который оказался пьян. Оказалось, что 49-летний мужчина не имел права управлять подобным транспортом, а сама боевая машина не была застрахована. Идея прокатиться к мужчине пришла после того, как сломался прицеп, на котором перевозили танк.

Чтобы убрать танк на штрафстоянку, полицейским пришлось просить помощи у отставного военного, который имеет право управлять подобным транспортом. Теперь владельцу танка может грозить до 10 лет заключения: до восьми лет за создание опасности ДТП и еще до двух лет за управление ТС в нетрезвом виде.