Украинцы начали воспринимать Зеленского, как клоуна

Пользователи сети Интернет начали топить администрацию украинского президента едкими комментариями в ответ на официальные публикации. Владимиру Зеленскому стали припоминать нелепые поступки, за которые гражданам Украины, похоже, стыдно.

Теперь Зеленский едва только успел "сесть в лужу", как на него уже готов мем. Пару часов назад украинский президент попал в политически достаточно сложную ситуацию. На официальном мероприятии при прослушивании гимна Ангеле Меркель стало плохо. Немецкого канцлера начало колотить крупной дрожью. Она еле держалась на ногах и могла потерять сознание.

Потом Зеленский оправдывался: «Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности». Но на опубликованных кадрах хорошо заметна растерянность Зеленского. Он стоял рядом с Меркель, как послушный ребенок возле мамы. Уже через пару часов один из пользователей опубликовал карикатуру, на которой написано: «Вовик сделал вид, что не заметил! Не джентльмен!».

Не прошло и месяца с момента инаугурации, как Зеленского так и начали называть на Украине: Вовик. Каждая публикация о мероприятиях с участием украинского президента на официальной страничке администрации президента Украины сопровождается едкими комментариями. Зеленский обсудил с Меркель вопрос освобождения украинских моряков. И тут же реакция: «Ну и как решили? Просить Путина?»

Украинскому «Вовику» припоминают: «Где моя зарплата в размере 4 тысяч долларов? Почему не поборол коррупцию?». Администрация президента Украины сообщает, что в ходе встречи Меркель и Зеленский обсудили вопросы энергетической безопасности. Комментаторы замечают, что Зеленский стоит в больших наушниках-лопухах, и ерничают на украинском языке: «И в наушниках клоун».

Сама новость о поездке Зеленского в Германию вызвала целый шквал саркастических комментариев.

«Знает, куда ехать! Там столько шаурмы мигранты продают. Сборы хоть поест нормально после вчерашней французской кухни»

«Главное, чтобы пианино не было»

«К фонтанам не подходи»

«А оно утром покакало? Шаурмы покушало? Потому что волнуюсь за здоровье при…дента!»

«Еще надо, чтобы по фонтану побегало. А то мало ли чего случиться может. Еще при Меркель в фонтан потянет»

«Интересно, оно на лисапеде прибыло??? А где трендовые девочки? Ленка и менДеліха???»

«Опять что-нибудь брякнет. Клоун - он и есть клоун»

«Опять бла-бла-бла по бумажке. Общие фразы про евроинтеграцию, ни слова про членство в НАТО и агрессию РФ. Полная туфта. Хоть бы не ляпнул опять какую-то глупость!»

«Стыдобушка»

«Так, а время какое? Что значит "ночью"? И потом, шо Вавочка на корпоративах и в саунах не тренирован по ночам вкалывать?»

Зеленскому припоминают все те несуразицы, которые смотрятся мило в исполнении шоумена, но в которых как президент Зеленский выглядел нелепо.

Примечательно, что комментариев в защиту Зеленского в аккаунте администрации украинского президента нет. Есть лишь дискуссии, в которых какие-то тролли оскорбляют Украину. Выглядят они вульгарно. В защиту страны комментарии есть. В защиту Зеленского - нет. Это при том, что комментарии оставляют в популярной среди молодой аудитории соцсети Twitter. Это та платформа, которой активно пользуется электорат Зеленского.