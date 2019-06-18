Старейшая жительница Европы скончалась в Италии

Старейшая жительница Европы Джузеппина Робуччи скончалась во вторник на 117-м году жизни на юге Италии. Об этом сегодня сообщил мэр ее родного города Поджо-Империале Альфонсо Д'Алоизио.

По его словам, он очень сожалеет о случившемся и утверждает, что многие гордились проживанием с долгожительницей в одном городке. Даме было 116 лет и 90 дней. Она пережила две мировые войны и множество исторических событий.

У нее остались пятеро детей, девять внуков и шестнадцать правнуков. В течение многих лет она работала со своим мужем в траттории. В 2012 году Робуччи была удостоена звания почетного мэра городка Поджо-Империале, пишет Ansa.