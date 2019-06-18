Экс-совладелец канала «1+1» определил «чудовищную слабость» Владимира Зеленского
18 июня 2019, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
Отсутствие политического опыта является «чудовищной слабостью» президента Владимира Зеленского. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал продюсер Александр Роднянский, бывший совладелец украинского телеканала «1+1».
Роднянский отметил, что сравнение Зеленского с 40-м президентом Соединенных Штатов Рональдом Ре йганом, который до прихода в политику снимался в кино, некорректно. Рейган, напомнил продюсер, прежде чем стать хозяином Белого дома, возглавлял профсоюз артистов Голливуда и дважды был губернатором Калифорнии.
По словам собеседника СМИ, Зеленский – «никоим образом не Рейган». У украинского лидера нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни бывшей советской республики, сказал Александр Роднянский в интервью «Медузе».