Опубликовано видео с трясущейся во время встречи с Зеленским Ангелой Меркель

Немецкий канцлер Ангела Меркель почувствовала себя плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении СМИ.

На записи, опубликованной РЕН ТВ, видно, как Меркель пытается справиться с сильной дрожью во время прослушивания гимнов. При этом Зеленский стоит спокойно.

В заметке на сайте телеканала указывается, что причиной недомогания канцлера могла стать жаркая погода.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель высказалась по вопросу возможного возвращения России в ПАСЕ. Политик отметила, что в организации есть свои условия для делегации РФ.