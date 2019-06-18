Зеленский пригласил Запад посмотреть на Крым?

Зеленский призвал побывать в Крыму тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ. С такими заголовками вышел украинский Интерфакс, рассказывая о совместном брифинге лидеров Украины и Германии.

Если это не оговорка, то приглашение посетить Крым, о котором сообщило агентство, выглядело достаточно неоднозначно. Представителей Запада приглашают на полуостров уже давно, чтобы они посмотрели на изменения.

«Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь», — сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге во вторник в Берлине.

После этой фразы Зеленского стало понятным, что у него плохие советники. Крым так и остался туристическим краем с великолепной природой. Никакого военного лагеря на полуострове нет. Кроме того, многие из европейских политиков ездили в Крым и эти поездки только укрепили их пророссийскую позицию.

Войну на Донбассе развязал официальный Киев. Собственно, и Юго-Восток Украины состоит из двух частей: подконтрольной и неподконтрольной украинским властям. Неподконтрольную Зеленскому территорию Донбасса обстреливают ВСУ.

Собственно, сама Украина и ведет эту войну. Россия выступает с гуманитарными миссиями. И если представители Запада приедут что в Крым, что на Донбасс (на территории ДНР и ЛНР), чтобы по-настоящему разобраться в ситуации, к великому сожалению Зеленского, возникнет вопрос о целесообразности украинской повестки дня.