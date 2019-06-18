Боинг остался без заказов в первый же день Ле Бурже

Авиакомпания Boeing не получила ни одного заказа на парижском авиасалоне. У конкурента американцев, французской Airbus по итогам первого дня больше сотни заявок. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Эксперты прогнозировали падение продаж на нынешнем авиасалоне Ле Бурже. Но, похоже, плохие результаты только у американцев. Французы получили 123 заказа в первый же день. Airbus делает ставку на новую модель XLR и похоже, она оправдалась.

«Эта модель станет блокбастером, когда начнутся первые поставки в 2023 году», — процитировал телеканал генерального директора американской лизинговой компании Air Lease Джона Плугера, который оценил новую модель Airbus: «Это настоящая замена Boeing 757, но она гораздо экономичнее».

В отличие от конкурентов, у Боинг ситуация плачевная. Компания и не ожидала много после историей с Boeing 737 Max. Сейчас его хотят перепрофилировать в грузовую версию. На авиасалон американцы приехали, чтобы восстановить реноме. По итогам первого дня у них это не получилось. Результат оказался даже хуже того, на который компания рассчитывала.