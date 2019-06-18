Осужденная россиянка Мария Бутина стала преподавателем в американской тюрьме

Гражданка России Мария Бутина, которая в настоящий момент отбывает наказание в американской тюрьме, начала преподавать другим заключенным сразу четыре дисциплины. Об этом сообщил отец россиянки.

Мария обучает женщин, которые также отбывают тюремный срок, английскому языку, математике, обществоведению и теории вероятности, передает во вторник, 18 июня, "Свободная пресса".

Отец Бутиной подчеркнул, что эта работа помогает ей справляться с непростой жизненной ситуацией. Отмечается, что преподавание проходит с разрешения администрации тюрьмы. Как сообщают "Известия", за эту деятельность Марии положено небольшое денежное вознаграждение.