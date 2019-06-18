В Госдуме оценили планы США отправить еще тысячу военных на Ближний Восток

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил решение властей США отправить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

Ранее о подобных планах заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Шерин в беседе с RT отметил, что американское руководство "до безобразия предсказуемо" – оно всегда действует по давно отработанному клише. Политик убежден, что ситуация в Оманском заливе – это постановочная причина для того, чтобы наращивать присутствие американских военнослужащих в регионе.

Александр Шерин заявил, что Вашингтон давно точит зуб на Тегеран, а те санкции, которые были введены против Ирана по надуманным причинам, являются прелюдией к экономическому ослаблению. К настоящему моменту, однако, иранская сторона не понесла серьезного экономического ущерба, заключил российский политик.